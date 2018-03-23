В Псковской области в аварию попал автобус с детьми

В Псковской области в ДТП попал туристический автобус с детьми.

Авария произошла возле деревни Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков". Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковая автомашина Киа Rio.

В автобусе находились 50 человек, среди которых 11 детей. В результате ДТП травмы получили 18 человек, в том числе семь детей. Они были доставлены в больницу для осмотра.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.