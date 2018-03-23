"Пусть уходят все!": демонстрация в Лиме завершилась столкновениями с полицией

Акция протеста в Лиме, участники которой требовали проведения досрочных выборов президента и парламента Перу, завершилась в четверг столкновениями с полицией, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, несколько тысяч демонстрантов начали шествие с площади Сан-Мартин в Лиме, после чего попытались изменить маршрут и прорвать полицейские

кордоны. Против митингующих стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули.

От одной из таких пуль пострадал фотограф местной газеты "Република", освещавший акцию. Протестующие несли плакаты со словами "Пусть уходят все!".

Как сообщалось ранее, 21 марта президент Перу Педро Пабло Кучински объявил о своем решении уйти в отставку, направив соответствующий документ в парламент.

Законодательный орган должен одобрить отставку главы государства большинством голосов. В ночь на пятницу депутаты завершили дебаты по этому вопросу, но голосование перенесли на утро пятницы.

В случае ухода Кучински с поста, обязанности главы государства до 2021 года будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо, в последние месяцы работающий по совместительству послом Перу в Канаде.

Как ожидается, он будет приведен к присяге в пятницу сразу же после голосования по отставке действующего президента. Однако, как видно из опросов общественного мнения, около половины перуанцев — за проведение всеобщих досрочных выборов.

Вопрос импичмента Кучински возник из-за коррупционного скандала вокруг бразильской строительной корпорации "Одебрехт". В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около 4,8 миллионов долларов в качестве вознаграждения за "консультационные услуги".

28 февраля бывший сотрудник компании Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Факт получения денег от бразильской компании глава государства неоднократно отрицал.