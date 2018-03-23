В Петербурге задержали водителя Hummer, стрелявшего по полицейским

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским.

Инцидент произошел в ночь на вторник. На Коломяжском проспекте сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Hummer и потребовали у водителя предъявить документы. Когда мужчину попросили открыть багажник, он несколько раз выстрелил в сторону полицейских из травматического пистолета. Водителю удалось скрыться с двумя пробитыми шинами. Позже автомобиль найден брошенным без водителя, сообщает РИА Новости.

В четверг 56-летний мужчина был задержан на улице Полярников в квартире своей подруги. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские при задержании действовали предельно осторожно, так как знали, что в квартире находится маленький ребенок.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).