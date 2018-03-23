Тренер Бразилии Тите назвал состав на матч с Россией

Главный тренер футбольной сборной Бразилии Тите не стал играть в прятки с представителями российской национальной команды, с которой его подопечным предстоит провести матч в столичных "Лужниках" вечером 23 марта. Наставник объявил стартовый состав на товарищескую игру со сборной России.

На поле в стартовом составе "пентакампеонов" выйдут Алиссон, Дани Алвес, Миранда, Тиаго Силва, Марсело, Каземиро, Паулиньо, Фелиппе Коутиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус. Капитаном сборной Бразилиии будет голкипер итальянской "Ромы" Алиссон.

При этом Тите отметил, что матч с россиянами "это никакая не тестовая игра": "На самом деле это возможность для игроков. Выступят не очень хорошо – на замене уже ждут другие. Все понимают, что у меня нет времени просматривать футболистов в нескольких матчах".

Тренер также сказал несколько слов о тактической схеме своей команды: "В атаке мы перестраиваемся на 4-3-3. В обороне действуем по схеме 4-1-4-1. Нам важно, чтобы в полузащите были креативные футболисты, но также и такие, кто не позволит сопернику перехватить инициативу".