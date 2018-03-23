Между США и Китаем разгорается торговая война

Пекин дал жесткий ответ на американские пошлины. Китай готов ввести ответные меры и они коснутся сразу 128 товаров из США. Первый удар этой торговой войны приняли на себя фондовые биржи. Без малого на четыре процента рухнул основной индекс гонконгской, резким падением открылись шэньчжэньская и шанхайская. На фоне решения Трампа о введении пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Как можно быстрее устранить озабоченность Пекина и не наносить ущерб отношениям стран призвало министерство коммерции Китая. Предполагая, что за океаном призывы к мирному решению проблемы не услышат, заявило о готовности ввести контрмеры.

Президент США подписал документ о введении пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий, импорт которых представляет угрозу национальной безопасности. Эти меры США нарушили соответствующие правила ВТО и не соответствуют требованиям "исключения в рамках мер безопасности". Фактически это представляет собой гарантийные защитные меры и серьезно нарушает интересы Китая.

От словесных нападок об огромном торговом дефиците в 500 миллиардов долларов Трамп заявлял еще во время своего осеннего визита в Китай. США все же перешли к торговой войне. Хотя в КНР неоднократно заявляли, что против использования даже самого термина в двусторонних отношениях, дипломатический тон Америка явно сменила на ультимативный. В министерстве иностранных дел КНР, тем не менее, подчеркнули, что все еще надеются на переговоры, но Китай твердо намерен защищать свои торговые интересы.

"Мы полностью не согласны и не принимаем так называемое "экономическое вторжение", поскольку Китай невозможно обвинять во вторжениях ни в каком смысле этого слова. Китай экспортирует в США те товары, которые США не могут производить или не имеют сравнительного преимущества в их производстве. Всем известно, что требовать полного равенства в торговле невозможно и неразумно. Представьте себе, что США требует от Китая покупать те продукты, которые они хотят продать, сами отказываются продать то, что хочет Китай, а при этом обвиняют Китай в торговом дисбалансе — будет ли это справедливо", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Две трети поставок американской сои, каждый четвертый "Боинг" экспортируются в Китай. Эту статистику озвучили в МИДе, а согласно данным минкоммерции, за прошлый год США ввезли в Китай продукцию на 3 миллиарда долларов. Ведомство уже опубликовало на сайте список из 128 наименований товаров, на которые КНР может ввести ответные пошлины.