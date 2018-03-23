Любовь Успенская устроила в самолете дебош из-за собаки

Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту.

Известная певица должна была вылететь из Москвы в Омск. Вместе с ней была ее любимая собачка. Бортпроводница попросила артистку убрать животное в сумку-переноску, как того требуют правила авиаперевозок. Однако Успенская не захотела расставаться с собакой и отказалась выполнять требования стюардессы.

Как сообщают "Народные новости", певица оттолкнула сотрудницу экипажа. После этого в дело вмешалась полиция, и Успенскую сняли с рейса.

Между тем сама певица в интервью РЕН ТВ рассказала свою версию событий. По ее словам, стюардесса перегородила дорогу и сказала, что собачку надо положить в сумочку.

"У нас была сумочка на руках, только она не давала нам ее открыть", — уверяет Успенская.

Потом бортпроводницы нажаловались командиру экипажа, что их толкали и оскорбляли. По мнению Успенской, стюардессы вели себя неприемлемо для бизнес-класса. Певица вылетела в Омск другим рейсом.

Как сообщалось ранее, недавно на борту самолета американской авиакомпании United Airlines погибла собака, которую из-за требований членов экипажа поместили на полку для ручной клади.