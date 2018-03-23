Олег Знарок: серия с "Локомотивом" получилась очень тяжелая

Накануне питерский СКА стал первым клубом Континентальной хоккейной лиги, который прошел в полуфинал Кубка Гагарина. Действующий обладатель трофея выиграл матч (3:1) и серию (4:1) у ярославского "Локомотива". Тренер армейцев Олег Знарок отметил, что несмотря на счет серия вышла непростая.

"Очень тяжелая серия получилась у нас с "Локомотивом", — цитирует наставника "сине-красных" Спортс.Ru. – Соперник хорошо подготовился, у них здорово молодежь играла, их вратарь [Александр Судницин, – прим. ред.] действовал очень неплохо".

При этом Знарок подчеркнул, что его команда "играла в свой хоккей": "Конечно, что-то получается, что-то – нет. Хотелось бы подтянуть большинство. Это основной фактор победы. В целом у нас было много моментов. Готовимся к следующему раунду".