В США водитель протаранил ворота авиабазы на горящем автомобиле

На северо-западе Калифорнии неизвестный мужчина протаранил въезд на авиабазу Travis на автомобиле, загруженной пропаном. Водитель специально поджег машину и погиб при взрыве. Пострадавших среди персонала военного объекта нет.

На авиабазе Travis дислоцированы 7 тысяч военнослужащих. Инцидентом занимается Федеральное бюро расследований. Личность мужчины уже установлена, однако в интересах следствия эту информацию не озвучивают. Террористический акт рассматривается в качестве одной из версий произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.