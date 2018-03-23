Три человека забрались на телебашню в Екатеринбурге, которую хотят снести

В Екатеринбурге три человека забрались на недостроенную телебашню, которую хотят снести. Они повесили наверху российский флаг. Они требуют провести городской референдум по поводу ее сноса, который запланирован на 24 марта.

Активисты ведут прямую трансляцию на YouTube-канале.

Как сообщила РИА Новости представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина, на башню проникла и напала на охрану группа людей. Восемь человек были задержаны и переданы полиции, трое еще находятся на башне. На месте работают представители компании, полиции и МЧС. По словам Пелевиной, всего с начала марта охрана пресекла порядка 40 попыток проникновения на башню.

Ранее Екатеринбургский метрополитен сообщил, что вносит коррективы в движение электропоездов в связи со сносом недостроенной телебашни.

Между тем, как сообщает сайт URA.Ru, который ведет трансляцию с места событий, молодые люди уже начали спуск с башни, так как погода портится, и они замерзли.

Телебашню высотой начали строить в 1983 году. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство было приостановлено из-за недостатка средств. В тех пор 220-метровая башня стала уже практически легендой города.

В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована. В итоге было принято решение башню снести и построить на этом месте новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист".

Андрей Козицын — генеральный директор УГМК (компания является одним из учредителей акционерного общества, которое после сноса башни планирует построить на ее месте ледовую арену) — ранее назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

Однако с ним не согласны жители города. Она направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. В ней отмечается, что башня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской.