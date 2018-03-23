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Убийство российского посла в Турции 17 минут назад

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23 марта 201810:26 Артем Красулин

В Демре открыли барельеф в честь посла Андрея Карлова

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В турецком городе Демре увековечили память Андрея Карлова. Барельеф с портретом убитого российского посла появился на улице, названной в честь дипломата. А в самом городе пройдет неделя памяти.

Торжественная церемония с оттенком скорби. Вслед за Анкарой в городе Демре в турецкой провинции Анталья появилась улица имени Андрея Карлова, а в ее центре открылся памятный барельеф с фотографией погибшего в 2016 году посла России в Турции. Соответствующее решение приняла местная мэрия.

"Я не буду долго говорить, все понятно и так. Я хочу поблагодарить тех, кто организовал мой визит, визит фонда Андрея Карлова и приезд делегации города Клинцы", — сказала Марина Карлова, вдова посла.

Выступая с трибуны, вдова дипломата Марина Карлова напомнила, что Демре — город-побратим российского населенного пункта Клинцы, который находится в Брянской области, где прошло детство посла. В свою очередь, нынешний глава консульства нашей страны Алексей Ерхов отметил, что открытие улицы и барельефа — не только жест дружбы и уважения, но и важное событие в укреплении двусторонних отношений России и Турции.

"Каждую неделю, да практически каждый день, посещая различные турецкие министерства, ведомства, общественные организации, каждый раз сталкиваешься с тем, что турецкие собеседники тепло вспоминают, какой замечательный человек был Андрей Геннадьевич", — сказал посол России в Турции Алексей Ершов.

По словам главы муниципалитета Антальи Мендереса Тюреля, неделя памяти Андрея Карлова продлится до 27 марта. Местные власти организуют выставку, концерт и различные экскурсии.

 

Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года. В Анкаре во время фотовыставки, которая проходила в Центре современного искусства, бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ выстрелил в дипломата три раза. Преступника ликвидировали на месте службы безопасности. В российском МИД и Совете Безопасности ООН случившееся назвали терактом. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. Турецкие спецслужбы и сегодня продолжают расследование всех обстоятельств трагедии. По подозрению в причастности к убийству задержаны несколько человек.

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