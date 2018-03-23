Гран-при Австралии. Сироткин стал 18-м во второй практике

В Мельбурне продолжается первый этап Формулы 1 – Гран-при Австралии. Состоялась вторая свободная практика. Выступающий за "Уильямс" Сергей Сироткин занял 18-е место.

Как и в первой практике лучший результат у британца с Льюиса Хэмилтона из "Мерседес. Действующий чемпион опередил голландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" на 0,127 секунды. Третье место у еще одного гонщика "Мерседес" финна Вальтери Боттаса.

Сергей Сироткин, показавший в первой практике 12-е время, на этот раз стал 18-м. Его напарник канадец Лэнс Стролл на этот раз показал 14-й результат.