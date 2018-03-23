Никита Задоров установил рекорд сезона НХЛ по силовым приемам

Российский игрок обороны клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров в проигранном его команды матче пройти "Лос-Анджелес Кингз" (1:7), тем не менее, установил рекорд сезона по числу силовых приемов против своих соперников: на его счету 15 хитов.

Следует отметить, что Задоров является лидером НХЛ по количеству силовых приемов в нынешнем сезоне – 243 хита в 69 матчах или в среднем по 3,52 действия за игру. Его нынешний рекорд стал третьим за все время учета силовых приемов в Лиге, который начали вести в сезоне-1997-1998. Рекорд регулярных чемпионатов принадлежит Гэри Робертсу и Здено Харе, которые провели по 17 силовых приемов в 1999 году.