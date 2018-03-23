Легковушка сбила девочку на переходе в Рыбинске

Девятилетняя жительница Рыбинска угодила под колеса Toyota Camry, когда по настоянию уступившего ей водителя троллейбуса ступила на пешеходный переход. Камера регистратора зафиксировала страшную аварию.

Авария произошла в 12:40 в минувший четверг на Волочаевской улице. На кадрах видно, что школьница стояла на тротуаре, дожидаясь, когда ее пропустят машины. Первым притормозил водитель следовавшего в правом ряду троллейбуса — он даже показал ребенку, что можно идти. Девочка бросилась на противоположную сторону, но в этот момент ее сбил не притормозивший перед "зеброй" владелец Toyota.

Пострадавшую отбросило на пару метров вперед, подняться на ноги она не смогла. Девочку, по данным регионального управления ГИБДД, госпитализировали с многочисленными травмами, о ее состоянии ничего не сообщается.