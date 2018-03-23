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23 марта 201811:20

Песков: Путин хорошо знает о проблемах страны
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Владимир Путин имеет значительную мотивацию для работы на посту президента и хорошее представление о проблемах страны. Об этом в интервью RT сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства "очень хорошо понимает, что нужно сделать для улучшения этой страны, он видит лучше, чем кто-либо, масштаб проблем", "знает проблемы разных регионов, проблемы людей, работающих в разных сферах экономики, бюджетников, он знает экологические проблемы, проблемы производства, здравоохранения, социальной политики и так далее".

"И я, работая рядом с ним, чувствую, что для него это значительная мотивация, вкупе с чувством ответственности. Это большая возможность для нашей страны и значительный вызов для него самого", — уверен Песков.

Журналистка Софико Шеварнадзе спросила Пескова, хотел ли когда-либо Путин уйти со своего поста. На это пресс-секретарь ответил: "Нет, не думаю". Свою работу пресс-секретарь назвал "незабываемым и беспрецедентным опытом".

"С трудом могу представить какую-либо другую работу в мире, приносящую такой опыт", — заявил Песков

Также журналистка вспомнила недавнее интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. В нем глава государства сказал, что Песков иногда "несет такую пургу". "Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент.

 

Песков ответил, что критика со стороны руководства неизбежна и что "у любой шутки президента есть очень важный, глубокий подтекст".

"Если президент тебя критикует, даже наполовину серьезно, наполовину в шутку, то нужно принять это во внимание", — заявил Песков.

Также в интервью Песков затронул взаимоотношения России и Запада, обвинения Великобритании в отравлении Скрипаля, результаты выборов и другие вопросы.

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