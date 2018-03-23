Вслед за Ибрагимовичем "Манчестер Юнайтед" покинут еще три игрока

23 марта 201810:40
Вслед за Ибрагимовичем "Манчестер Юнайтед" покинут еще три игрокаЧитайте нас в Telegram
"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с тремя футболистами. Все три игрока покинут "Олд Траффорд" во время летнего трансферного окна.
Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моурниью сообщил руководству клуба, что больше не рассчитывает на трех футболистов. Речь идет о крайних защитниках Люке Шоу, Дэйли Блинде и Маттео Дармиан. Все трое будут выставлены на трансфер летом.
Накануне "Манчестер Юнайтед" расстался с нападающим Златаном Ибрагимовичем. Контракт с шведским легионером был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что Ибрагимович продолжит карьеру в клубе МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси".
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