Глава WADA Риди: у нас на контроле 60 допинговых историй россиян

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Допинг-скандалы 1 час назад
Глава WADA Риди: у нас на контроле 60 допинговых историй россиянЧитайте нас в Telegram
Руководство Всемирного антидопингового агентства оставляет за собой право обратиться в Международный спортивный арбитраж (CAS), если федерации по видам спорта не отреагируют на допинговые истории российских спортсменов. WADA передала на рассмотрение более 60 сомнительных случаев.
Агентство продолжает передачу международным спортивным организациям дополнительных данных, которые, якобы, были получены из документов Московской антидопинговой лаборатории, сообщает "Спорт-экспресс". И WADA при этом проинформировало федерации по видам спорта о возможной подаче исков в CAS, если те не станут наказывать российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.
"Мы передали информацию в международные федерации, — цитирует главу WADA Крейга Риди Inside The Games. -Теперь они должны рассмотреть их и, может быть, начать собственные расследования. Речь идет более чем о 60 случаях. Мы будем следить за каждым из них".
Риди утверждает, что его ведомству известно, о каких делах идет речь: "Мы спросим у федераций, намерены ли они выносить принимать дисциплинарные наказания. Если нет — мы оставляем за собой право обратиться в CAS".
При этом значительная часть претензий WADA оказались "пустышкой": перед зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане CAS вынес решение по 39 российским спортсменам, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи и 28 из них были оправданы. Да и решения по остальным 11 атлетам выглядят достаточно сомнительными.
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