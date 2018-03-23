Памфилова рассказала о "плевке в лицо" всем кандидатам в президенты

Тема:
Президентские выборы 10 минут назад
Памфилова рассказала о "плевке в лицо" всем кандидатам в президентыЧитайте нас в Telegram
Состоявшиеся в России президентские выборы по всем основным параметрам прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Прямую трансляцию заседания комиссии, посвященном итогам выборов, вели телеканал "Россия 24" и сайт Вести.Ru.
"Фактически вся наша работа была направлена на достижение этих основных целей. Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены", — указала Памфилова.
Она выразила сожаление, что некоторые кандидаты не смогли участвовать из-за проблем с законом, но при этом подчеркнула, что это не может умалять конкурентность прошедшей кампании. Все разговоры о том, что выборы якобы были неконкурентными, Памфилова назвала "плевком в лицо" всем кандидатам.
Руководитель ЦИК также отметила беспрецедентную систему защиты от фальсификаций, которая использовалась на этих выборах.
"Система 10 заслонов от фальсификаций. Система защиты от дурака, провокатора, должностного преступления", — подчеркнула она.
В ходе голосования 18 марта кандидаты в президенты России получили следующие результаты: Владимир Путин — 76,69% голосов, Павел Грудинин — 11,77%, Владимир Жириновский — 5,65%, Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский — 1,05%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.
Ранее по теме
-
Кремль: Путин и Трамп констатировали необходимость их встречи1 сутки назад
-
Белый дом принял переизбрание Путина к сведению2 суток назад
-
Мировая пресса о выборах: это триумф Путина2 суток назад
-
ЦИК изменил проценты Путина и Грудинина2 суток назад
-
В Кремле не обиделись на отсутствие поздравлений от Трампа2 суток назад
-
Геннадий Зюганов хочет посадить Путина за стол переговоров с коммунистами3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Евросоюз отзывает посла из России
- Надежда стала угрозой: за что Порошенко ополчился на Савченко
- Как выбирали имена для новейшего оружия
- Между США и Китаем разгорается торговая война
- Полигон "Ядрово" будет закрыт на следующей неделе
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Российские ученые создали альтернативный вид автомобильного топлива
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Мэй хочет убедить ЕС выслать российских дипломатов
- Реформы Путина обойдутся в 20,5 трлн рублей
- Конгресс США направит $200 млн Украине
- Доступность жилья: 15 городов России
- Торговая война США и Китая начнется в 19:30
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Салатовая ветка стала длиннее на три станции
- Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе
- Обрушение дома: машины всмятку, но обошлось без пострадавших
- Столица простилась с легендарным летчиком Георгием Мосоловым
- Весна идет: в зоопарке достали из холодильников тушканчиков
- В столице представили "Лучшие фотографии России"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак