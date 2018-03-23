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23 марта 201811:01

СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

Global Look Press

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Поклонники звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова в последние дни переживают о состоянии его здоровья. Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт сообщил прессе, что у актера случился "какой-то маленький приступ сосудистого свойства". Его госпитализировали 17 марта.

23 марта стало СМИ стало известно, что Федор Добронравов перенес инсульт, и ему была сделана экстренная операция.

Как пишут "Известия", сейчас его здоровью уже ничего не угрожает, однако актеру придется проходить длительный курс реабилитации, и его выписка из московской больницы пока не планируется.

Впрочем, завтруппой Московского театра сатиры Бронислава Чунихина эту информацию не подтвердила. В комментарии RT она сообщила, что "это была небольшая сосудистая проблема в связи с переутомлением".

По ее словам, Федор Викторович чувствует себя значительно лучше, и 31 марта его уже должны выписать из больницы.

"Мы надеемся, что уже 1 апреля он будет на сцене играть спектакль, 31 марта его выписывают из больницы", — сказала Чунихина.

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