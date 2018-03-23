Фонтан горячей воды повредил машины и парадные в центре Петербурга

В ночь на 23 марта в центре Петербурга, на 9-й Советской улице, из-под асфальта вырвался фонтан горячей воды. Местные жители говорят, что зрелище было, как в фильме ужасов: асфальт провалился, образовалась огромная выбоина, а всю улицу окутал густой пар, пишет местный портал MR7.ru.

Горячая вода повредила несколько автомобилей: кипяток затек в салон. А одну машину подбросило давлением так, что она ударилась о забор.

При этом автомобили из образовавшейся выбоины пришлось доставать с помощью спецтехники. Кроме того, по словам очевидцев, фонтаном были выбиты окна на первом и втором этажах ближайшего дома, а в парадных стояла вода.

Как сообщил РИА Новости представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению, специалистами был выявлен повторный дефект на тепломагистрали диаметром 700 миллиметров в районе Девятой Советской улицы, дом 18.

"Технологическое нарушение сопровождалось выбросом теплоносителя, в результате чего разбито несколько стекол в соседних зданиях, — подтвердил чиновник. По его словам, "пострадала пара автомобилей и произошел провал асфальта". В результате ЧП 38 зданий в Центральном районе Петербурга остались без отопления.

Чиновник добавил, что дефект на этом участке выявлен уже четвертый раз подряд за последние две недели и связан с высокой степенью износа тепломагистрали.

Ликвидировать "технологического нарушения" в районе коммунальной аварии власти обещают в течение 20 часов.