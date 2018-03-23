Женский турнир в Майами потерял пятерых "сеяных" теннисисток

Сразу пять игроков "посева" не смогли пробиться в третий круг женской части крупного теннисного турнира в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов. Самой значительной потерей выглядит поражение седьмой ракетки мира француженки Каролин Гарсия от американки Элисон Риск.

Риск пробилась в основную сетку "миллионника" через квалификацию и буквально разгромила именитую соперницу – 6:3, 6:1. А вот 14-я "сеяная" хозяйка кортов Мэдисон Киз была вынуждена сняться с матча с Викторией Азаренко из Белоруссии из-за травмы при счете 6:7, 0:2.

Двенадцатая ракетка Майами немка Юлия Гергес проиграла соотечественнице Каролине Виттхефт – 6:7, 6:4, 4:6. Словачка Магдалена Рыбарикова ("посев" №17) оказалась слабее квалифая из Румынии Моники Никулеску – 3:6, 3:6. Чешка Барбора Стрыцова (№25) уступила американке Кристине Макхейл – 1:6, 4:6.