Выход болельщиков из "Лужников" будет организованным

В пятницу сборная России по футболу проведет контрольный матч со сборной Бразилии на московском стадионе "Лужники". Столичные власти позаботились, чтобы выход зрителей арены был организованным.

В ноябре, после матча сборных России и Аргентины у зрителей возникли серьезные проблемы с выходом со стадиона. Люди добирались до транспорта более полутора часов. Власти Москвы сделали вывод. На этот раз болельщики смогут покинуть "Лужники" без проблем.

Руководитель московского департамента спорта и туризма Николай Гуляев сообщи, что всем зрителям будут розданы иллюстрированные схемы выхода со стадиона "Лужники" и информацией о ближайших остановках транспорта. Для помощи болельщикам будут задействованы более 600 волонтеров.

"Для посетителей матча между сборными России и Бразилии 23 марта департамент спорта и туризма совместно с департаментом транспорта выпустит специальные бейджи Они будут содержать схему выхода со стадиона для каждого из секторов и информацию о работе городского транспорта", — приводит слова Николая Гуляева ТАСС

Бейджи , уникальные для каждого сектора стадиона, будут раздаваться при входе в "Лужники" сразу после прохождения контроля билета. "Мы рассчитываем, что бейджи помогут зрителю сориентироваться при выходе с сектора, найти удобный для себя транспорт и проще и быстрее добраться до дома. После матча болельщики смогут воспользоваться метрополитеном, МЦК, наземным транспортом, бесплатным автобусным маршрутом S1 и автомобилями такси", — добавил Николай Гуляев.