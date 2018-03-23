Британские дипломаты покинули посольство в Москве

С территории посольства Великобритании в Москве выехали три микроавтобуса с дипломатами. Оставшиеся несколько десятков сотрудники посольства вышли во двор и проводили их аплодисментами, передает РИА Новости.

Как известно, 4 марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Власти Великобритании утверждают, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

17 марта МИД РФ объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании, которым необходимо покинуть РФ в недельный срок.