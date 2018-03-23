Отравление Скрипалей: вместо аргументов и фактов – провокация

Москва по-прежнему не видит фактов от Лондона по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он добавил, что это "наводит на мысль, что все это – провокация, расследование даже не завершилось".

По словам министра, британцы "пытаются лихорадочно заставить союзников делать конфронтационные шаги", а общий курс нацелен на максимальное углубление кризиса с Россией.

В свою очередь, пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают аргументов, приведенных Лондоном странам Евросоюза по делу об отравлении Скрипаля. "Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании", поскольку у России нет возможности получить "хоть какую-то информацию от первоисточника", пояснил Песков.

Он также сообщил, что Москва сожалеет о решении ЕС отозвать для консультаций своего посла Маркуса Эдерера.

Между тем, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что односторонние меры по делу Скрипаля со стороны отдельных стран ЕС последуют на следующей неделе. Как сообщил премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, руководители стран Евросоюза поручили главам своих МИД "подумать над следующими возможными шагами" в связи с делом Скрипаля. "В ближайшие дни мы изучим возможность, следует ли предпринимать односторонние шаги", — добавил он.

Как рассказал РИА Новости источник в Брюсселе, при согласовании общей позиции по делу Скрипаля ЕС пришлось преодолеть сопротивление Греции, Кипра, Венгрии, Чехии и Италии, которые высказывались за проявление сдержанности, но в итоге были вынуждены принять требования большинства членов Евросовета.

В итоговом заявлении Евросовета говорится, что лидеры ЕС согласны с оценкой британского правительства о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Ряд стран высказывались за ведение дополнительных антироссийских санкций, но предложение не было поддержано.