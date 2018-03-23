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23 марта 201812:26

Красная Поляна оправдала свое название: Сочи накрыла пыльная буря

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Накрывшая греческий Крит пыльная буря добралась и до России — склоны горнолыжного курорта "Роза Хутор" в пятницу с утра утратили белоснежный вид. Туристы с иронией подметили, что название сочинской Красной Поляны в кои-то веки соответствует содержанию. Последствия природного феномена сняли на видео.

Впрочем, в сравнении с Критом курортная столица России отделалась малой пылью. Если на греческом острове видимость не превышает ста метров, а люди выходят на улицы только по крайней необходимости, непременно одевая маски и платки, то в Сочи о "госте с Черного континента" говорят разве что порозовевший снег, разводы на стеклах автомобилей и замутненное солнце, а о противогазах никто и не вспоминает.

 

Аналогичную картину наблюдали у себя за окном сегодня и жители соседней Абхазии, где небо окрасилось во все оттенки оранжевого, а также в Адыгее.

 

Желтый и розовый снег выпал и на юге Одесской области Украины, и на юге Молдавии, в Гагаузии.

"Лабораторные исследования показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено", — успокоил сограждан мэр Измаила Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

 

Пыльная буря — а "поставщиком" оранжевого песка стала Северная Африка — уже сходит на нет. По словам греческого метеоролога Манолиса Ленкаса, приток новых масс воздуха уже прекратился, следовательно, со второй половины пятницы ситуация должна улучшиться.

Стоит отметить, что для Крита пыльные бури не редкость — Африканский континент с завидной регулярностью "угощает" самый южный греческий остров своими песками, однако на сей раз положение оказалось крайне тяжелым.

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