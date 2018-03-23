Мадридский "Реал" оценил валлийца Гарета Бэйла в 120 млн евро

Мадридский "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла во время летнего трансфертного окна. "Королевский клуб" назвал цену на футболиста – 120 миллионов евро.

Бэйл в последнее время неуютно чувствует себя в "Реале". Кроме того, у Гарета не сложились отношения с тренером Зинедином Зиданом. 28-летний валлиец встретился с президентом Флорентино Пересом, на которой попросил продать его в один из английских клубов. Перес согласился отпустить Бэйла не менее, чем за 120 миллионов евро.

Бэйла хотят видеть у себя "Манчестр Юнайтед", "Челси" и его бывший клуб "Тоттенхэм". "Реал" приобрел Гарета у "Тоттенхэма" в августе 2013 года за 100 миллионов евро.