Владимир Путин: достигнутого недостаточно, нам нужен настоящий прорыв

Президент России Владимир Путин выступил в пятницу с обращением к гражданам РФ. Ранее сегодня ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По их итогам победителем стал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов.

В своем обращении Путин отметил, что за него на выборах проголосовали свыше 56 миллионов граждан.

Это самый высокий уровень поддержки в истории нашей страны.

Он напомнил, что 18 марта на митинге по случаю четвертой годовщины воссоединения с Крым уже поблагодарил всех за беспрецедентную поддержку, но чувствует, что этого недостаточно.

Я чувствую внутреннюю потребность обратиться напрямую к вам, к тем, кто поддержал мою кандидатуру по всей стране, ко всем гражданам России. Считаю, что такая мощная гражданская активность, ваша ответственность, консолидация чрезвычайно важны, особенно в нынешних условиях, в ситуации непростых внутренних и внешних вызовов, с которыми мы сталкиваемся.

Путин подчеркнул, что хорошо знает о проблемах граждан России, которые справедливо говорят о проблемах в здравоохранении, ЖКХ, других сферах.

Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежды на изменения к лучшему. Рассчитываю, что такая оценка связана и с той работой, которая уже сделана, с теми позитивными результатами, которых мы уже достигли вместе в предыдущие годы.

Вместе с тем Путин отметил, что достигнутого недостаточно, нужен настоящий прорыв.

Путин видит в поддержке на выборах готовность к таким переменам. "Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано. Конечно, мне очень хочется, что бы те проблемы, которые ставили граждане, были решены как можно быстрее. Мы будем к этому стремиться. Но абсолютно безответственно было бы обещать сделать все это немедленно, прямо сейчас, все изменить в одночасье. Это было бы лишь красивым показным жестом, рассчитанным на краткосрочный, сиюминутный эффект", — сказал президент.