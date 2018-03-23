"Ядрово" обработали из аэрозольной пушки

Полигон "Ядрово" в Волоколамской районе полностью обработали из аэрозольной пушки, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин. Ранее сообщалось, что в Волоколамке установят две аэрозольные пушки, который будут нейтрализовать неприятный запах. Первую пушку запустили в ночь на пятницу.

На полигоне также находится машина, заполненная таким же составом, что и пушки, который готовы оперативно обработать ту часть полигона, где происходит выброс свалочного газа.

"Две недели здесь будет постоянно находиться две пушки и машина с реагентами", — приводит слова министра РИА Новости.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблема мусора в Подмосковье – сложная и застарелая. "Но это не значит, что все сидят спустя руки, ведется очень напряженная работа", — подчеркнул он. Песков напомнил, что администрация президента находится в постоянном контакте с региональными руководителями и с правительством РФ по решению проблемы в Волоколамске.