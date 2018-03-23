"Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка в Филях: скучать в выходные будет некогда

"Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка в Филях: скучать в выходные будет некогдаЧитайте нас в Telegram
Заглянуть за кулисы, увидеть, как идут репетиции, а также встретиться с известными актерами и режиссерами — такая возможность есть у всех, кто решит провести "Ночь в театре". В выходные москвичей приглашают совершить путешествие по лучшим сценическим площадкам столицы. Какие сюрпризы ждут гостей, и какие еще события просто нельзя пропустить?
С самого утра в московских театрах готовятся к одному из главных культурных событий года. Более 60 театров Москвы объявляют ночь открытых дверей. Каждый желающий сможет совершенно бесплатно посмотреть новый спектакль, заглянуть в театральное закулисье и пообщаться с актерами. За ночь везде побывать вряд ли удастся, но можно выбрать из того, что точно нельзя пропустить.
Театральную прогулку можно начать с музыкального театра "Геликон-опера", где пройдет незабываемое оперное дефиле. Центр Славы Полунина представит цирковой перформанс, а в электротеатре "Станиславский" ночь посвятят "Синей птице". Увидеть можно будет сразу три части легендарного спектакля, поэтому будьте готовы: задержаться в театре вы можете до утра.
"Современник" приглашает посетителей на репетицию своей будущей премьеры — постановки "Сказка на ночь", в основу которой легла поэма "Руслан и Людмила". На чаепитие приглашают актеры театра Романа Виктюка. В кафе за чашкой чая они будут рассказывать о театре, своей работе, им можно будет задать любой интересующий вопрос.
А в одном из самых красивейших театров Москвы, драматическом театре имени Пушкина, для посетителей проведут уникальную экскурсию по старинному особняку. Всех желающих ждут здесь в субботу в половине одиннадцатого вечера. До наступления театральной ночи время можно не терять и посетить, например, выставку лучших фотографий России.
Темой выставки в этом году стали обычные люди, их повседневная жизнь. На кадрах — судьбоносные встречи, эмоции, важные события. У каждого снимка — своя история. Семнадцать фотографий посвящены специальной теме "Юбилеи", посвященной важным датам нашей истории: 205-летию Бородинского сражения, 60-летию отечественной космонавтики и многим другим значимым юбилеям.
А те, кто хочет к истории в буквальном смысле прикоснуться, могут прийти на Антикварную ярмарку в Центральный дом художника. Более 100 галерей и частых собраний из разных городов России, СНГ, Германии и Франции представили здесь свои лучшие коллекции. На прилавках — предметы декоративно-прикладного искусства, старинные иконы, ковры, антикварные книги и многое другое.
Если будет желание немного повеселиться, приходите на красочный парад святого Патрика в "Сокольниках". Праздничное шествие посвящено дням ирландской культуры в Москве. Десятки ряженых в ярких костюмах вместе со всеми посетителями пройдут по главным аллеям парка. Постоять в сторонке точно не получится — петь и танцевать заставят каждого.
А вот в парке "Фили" никто не уйдет от занятий спортом: в субботу в два часа дня туда специально приедут лучшие спортсмены и проведут большую зарядку. Так что скучать в эти выходные точно будет некогда.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин обратился к гражданам РФ
- Савченко объявила голодовку
- Евросоюз отзывает посла из России
- Между США и Китаем разгорается торговая война
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В Манеже открывается Московский культурный форум
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка: скучать в выходные будет некогда
- Витас рассказал, зачем устроил стрельбу в Барвихе
- В столице представили "Лучшие фотографии России"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак