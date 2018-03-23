"Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка в Филях: скучать в выходные будет некогда

Заглянуть за кулисы, увидеть, как идут репетиции, а также встретиться с известными актерами и режиссерами — такая возможность есть у всех, кто решит провести "Ночь в театре". В выходные москвичей приглашают совершить путешествие по лучшим сценическим площадкам столицы. Какие сюрпризы ждут гостей, и какие еще события просто нельзя пропустить?

С самого утра в московских театрах готовятся к одному из главных культурных событий года. Более 60 театров Москвы объявляют ночь открытых дверей. Каждый желающий сможет совершенно бесплатно посмотреть новый спектакль, заглянуть в театральное закулисье и пообщаться с актерами. За ночь везде побывать вряд ли удастся, но можно выбрать из того, что точно нельзя пропустить.

Театральную прогулку можно начать с музыкального театра "Геликон-опера", где пройдет незабываемое оперное дефиле. Центр Славы Полунина представит цирковой перформанс, а в электротеатре "Станиславский" ночь посвятят "Синей птице". Увидеть можно будет сразу три части легендарного спектакля, поэтому будьте готовы: задержаться в театре вы можете до утра.

"Современник" приглашает посетителей на репетицию своей будущей премьеры — постановки "Сказка на ночь", в основу которой легла поэма "Руслан и Людмила". На чаепитие приглашают актеры театра Романа Виктюка. В кафе за чашкой чая они будут рассказывать о театре, своей работе, им можно будет задать любой интересующий вопрос.

А в одном из самых красивейших театров Москвы, драматическом театре имени Пушкина, для посетителей проведут уникальную экскурсию по старинному особняку. Всех желающих ждут здесь в субботу в половине одиннадцатого вечера. До наступления театральной ночи время можно не терять и посетить, например, выставку лучших фотографий России.

Темой выставки в этом году стали обычные люди, их повседневная жизнь. На кадрах — судьбоносные встречи, эмоции, важные события. У каждого снимка — своя история. Семнадцать фотографий посвящены специальной теме "Юбилеи", посвященной важным датам нашей истории: 205-летию Бородинского сражения, 60-летию отечественной космонавтики и многим другим значимым юбилеям.

А те, кто хочет к истории в буквальном смысле прикоснуться, могут прийти на Антикварную ярмарку в Центральный дом художника. Более 100 галерей и частых собраний из разных городов России, СНГ, Германии и Франции представили здесь свои лучшие коллекции. На прилавках — предметы декоративно-прикладного искусства, старинные иконы, ковры, антикварные книги и многое другое.

Если будет желание немного повеселиться, приходите на красочный парад святого Патрика в "Сокольниках". Праздничное шествие посвящено дням ирландской культуры в Москве. Десятки ряженых в ярких костюмах вместе со всеми посетителями пройдут по главным аллеям парка. Постоять в сторонке точно не получится — петь и танцевать заставят каждого.

А вот в парке "Фили" никто не уйдет от занятий спортом: в субботу в два часа дня туда специально приедут лучшие спортсмены и проведут большую зарядку. Так что скучать в эти выходные точно будет некогда.