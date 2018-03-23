МИД РФ: Киев победил здравый смысл

МИД РФ: Киев победил здравый смыслЧитайте нас в Telegram
"Победой над здравым смыслом" назвали в МИД РФ решение украинских властей прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией.
"Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели — нанести максимальный ущерб собственной экономике", — сообщил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
По словам дипломата, в настоящее время ведется деиндустриализация Украины, власти которой своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в высокотехнологичных отраслях, в частности в атомной промышленности и энергетике, в ракетостроении, авиационной промышленности, в космических технологиях, в военно-промышленной сфере.
"Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяет выделяемые Евросоюзом мизерные квоты на поставку в ЕС, с позволения сказать, "стратегических" сырьевых товаров, таких как мед, грибы, соки, сгущенка, зерновые, томаты и мясо птицы", — подчеркивается в заявлении Артема Кожина, размещенном на сайте МИД РФ.
Представитель ведомства отметил, что скоро, видимо, последуют и новые требования западных кураторов Украины, в частности, о повышении цен на газ для потребителей, снятии запрета на торговлю сельхозземлями. В связи с этим он выразил сочувствие жителям Украины.
21 марта украинский кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией, которая должна была действовать до 2020 года. В программе прописывалось, что Украина и Россия строят долговременное экономическое сотрудничество как равноправные независимые государства-партнеры. Она предусматривает сотрудничество в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что решение о прекращении программы связано с переориентацией украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.
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