Екатеринбург: противники сноса телебашни спустились вниз

Молодые люди, которые забрались на предназначенную к сносу телебашню в Екатеринбурге, спустились вниз. Один из четырех забравшихся совершил прыжок с парашютом. Молодые люди требовали провести городской референдум по поводу сноса башни.

Одного увезли в больницу с переломом пяточной кости, передает ТАСС.

Отец одного из молодых людей рассказал, что его 33-летний сын был против сноса башни без согласования с жителями города.

Телебашню в Екатеринбурге начали строить в 1983 году, в 1991-м строительство было заморожено из-за перебоев с финансированием. Высота недостроенной конструкции составляет почти 220 метро – это самое высокое сооружение в городе.

Власти множество раз планировали переоборудовать башню, затем ее решено было снести.