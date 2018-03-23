Вооруженный мужчина взял заложников во французском супермаркете

Во Франции неизвестный мужчина захватил заложников.

Инцидент произошел в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV, преступник вооружен.

Полиция проводит спецоперацию, прилегающий район оцеплен.