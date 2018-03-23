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23 марта 201814:15

Сергей Прядкин: переносы матчей за деньги – это безобразие

Артем Коротаев/ТАСС

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Президент российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин высказал личное мнение по поводу истории с переносом матча "Амкар" – "Локомотив" на поле железнодорожников. Глава РФПЛ негативно относится к подобным фактам и даже выразил мнение, что высший дивизион надо сократить, чтобы избежать подобных историй.

"Письмо в адрес РФПЛ [с просьбой о переносе матча из Перми в Москву, — прим. ред.] я еще не видел. Как раз еду в Лигу заниматься этим вопросом. Не знаю, чем это мотивировано. Вечером мне доложили, что получено письмо", — сказал Прядкин, затруднившись ответить на вопрос, почему "Амкар" переносит матч не на свое запасное поле в Уфе.

"К сожалению, приходится признать: ведущие клубы в своих выводах о перспективах развития лиги правы, — цитирует главу РФПЛ "Спорт-экспресс". – Мы не хотим закрытую лигу. Но, наверное, прежде чем клуб решает выходить в высший дивизион, ему нужно озаботиться не только спортивной составляющей, но и экономической – а это и материальная база, и финансовые гарантии, и инфраструктура".

"Ну, что это за безобразие?! В Перми – пятилетний газон, который не могут заменить. Нужно найти 300 тысяч евро, а они не могут. Хотя пусть небольшие, но покупки игроков совершают. Лига им от своего пула деньги выделяет", — эмоционально комментирует Сергей Прядкин.

"Я, безусловно, за то, чтобы с нового сезона критерии лицензирования клубов были ужесточены. Одобрение от РФС мы уже получили – РФПЛ будет участвовать в этом процессе активнее, и в случае несоответствия критериям будет высылать в РФС протокол. Потому что нельзя так", — считает чиновник.

"Меня за эти мысли критиковали, но, может, действительно стоит сделать шаг назад и сократить два-три клуба? Чтобы привести в порядок хозяйство. А дальше уже можем двинуться, наоборот, к расширению. До 18, как предлагают некоторые лидеры. Все возможно", — заключил президент РФПЛ.

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