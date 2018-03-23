Литовский водитель сбил осматривавшего место ДТП инспектора

Сотрудница литовской полиции пострадала во время осмотра места столкновения двух машина в городе Шяуляй — зазевавшийся водитель сбил стража порядка с ног. Камера регистратора запечатлела момент "ДТП на ровном месте".

Авария произошла около 15 часов дня в минувший четверг на углу улиц Дубиёс и Жемайтес, где перед этим столкнулись два BMW. Сотрудница правоохранительных органов, как уточняет Delfi.lt, измеряла расстояние между автомобилями, когда на нее сзади наехал Opel Zafira.

У пострадавшей диагностировали деформацию шейных позвонков и многочисленные синяки, после оказания первой помощи ее отпустили домой. Водитель, как показал тест, был абсолютно трезв, просто засмотрелся на столкнувшиеся машины и отвлекся от дороги.