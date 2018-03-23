Ле Пен обвинила ЕС в ведении холодной войны против России

Евросоюз развернул против России настоящую холодную войну, сообщила лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, комментируя дело об отравлении Скрипаля.

"Я считаю, что за происходящим кроется нечто большее — стратегия, направленная на то, чтобы возвести стену, отделяющую Россию от Европейского союза. По опыту работы в Европейском парламенте я знаю, что ЕС ведет подлинную холодную войну против России", — рассказала Марин Ле Пен в интервью радиостанции France Info

По мнению французского политика, юстиция Великобритании действует излишне поспешно. В этой связи она напомнила о прецеденте с расследованием наличия химоружия у Саддама Хусейна и призвала быть осторожными с выводами.

"Следует провести подлинное расследование. На данный момент его пока еще не было", — подчеркнула Марин Ле Пен.

В начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия впали в кому после контакта с неким нервно-паралитическим веществом. Британские власти заявили, что к инциденту, скорее всего, причастна Россия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая на полях саммита ЕС в Брюсселе, сообщила, что страна делится со своими партерами разведывательной информацией по расследованию отравления. При этом она вновь заявила, что "та угроза, которую представляет Россия, не имеет границ", и что "Россия бросает вызов нашим европейским ценностям", передает ТАСС.

Российская сторона категорически отвергает все обвинения о причастности к инциденту с отравлением Скрипаля.