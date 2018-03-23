"Аэрофлот": летнее расписание будет действовать с 25 марта по 27 октября

"Аэрофлот": летнее расписание будет действовать с 25 марта по 27 октябряЧитайте нас в Telegram
В летнем сезоне "Аэрофлот" будет выполнять собственные рейсы по 146 маршрутам в 52 страны мира, в том числе по России. Запланировано открытие полетов из Москвы по шести новым авиалиниям: в Саранск, Кызылорду, Каир, Бургас, Неаполь и Верону. Маршрутная сеть охватит 52 маршрута на территории России, 16 пунктов в 7 странах СНГ и 78 направлений дальнего зарубежья (из них 55 – в Европу, 13 – в Азию, 5 – в Америку, 4 – на Ближний и Средний Восток, 1 – в Африку).
Одной из важнейших задач станет обеспечение перевозок в рамках первенства мира по футболу. "Аэрофлот" с 1 мая открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. Полеты будут выполняться дважды в день. С открытием рейса в столицу Мордовии маршрутная сеть охватит все города проведения матчей.
По ряду направлений возрастет количество выполняемых рейсов. Так, авиакомпания увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самару. Рейсы в города проведения матчей будут выполняться на воздушных судах большой вместимости. Любители футбола смогут оформить авиабилет по специальному тарифу болельщика — пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов). Более подробную информацию о программе перевозок авиакомпания дополнительно опубликует на своем официальном сайте www.aeroflot.ru.
Главная новость международных перевозок — возобновление регулярного авиасообщения с Египтом. "Аэрофлот" с 11 апреля открывает рейсы по маршруту Москва – Каир – Москва. Полеты запланированы с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах AirbusA320. С 12 июня по 2 июля частота будет увеличена до ежедневной.
Кроме того, "Аэрофлот" расширит присутствие на итальянском рынке, с 1 июля будут открыты два новых направления: Москва – Верона – Москва и Москва – Неаполь – Москва. Полеты ежедневные.
Пассажиры смогут также напрямую летать из Москвы на самый известный курорт Болгарии: со 2 июля стартуют ежедневные рейсы в Бургас.
Укреплению позиций "Аэрофлота" на рынке Казахстана послужит открытие с 15 июля полетов по маршруту Москва – Кызылорда — Москва. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. С открытием новой авиалинии маршрутная сеть "Аэрофлота" будет насчитывать 9 пунктов назначения в Казахстане. Также намечается увеличение частоты по действующим направлениям: из Москвы в Астану и Актобе.
Летнее расписание предусматривает и существенное увеличение частоты полетов по целому ряду авиалиний в сравнении с зимним сезоном. Так, возрастет количество рейсов из Москвы в Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Новый Уренгой, Пермь, Сыктывкар, Уфу, Ханты-Мансийск.
В соответствии с сезонным спросом планируется увеличение частоты полетов в курортные и туристические центры дальнего зарубежья – Анталию и Барселону. "Аэрофлот" станет чаще летать в Афины, Будапешт, Бухарест, Вильнюс, Мадрид, Прагу, Таллин.
Географию полетов дополнит разветвленная сеть маршрутов дочерних авиакомпаний.
Авиакомпания "Россия" будет выполнять полеты из Санкт-Петербурга более чем по четырем десяткам внутрироссийских и зарубежных линий. Новинкой предстоящего сезона станет ежедневный регулярный рейс в Лондон. В маршрутной сети "России" также представлены свыше двух десятков направлений из московского аэропорта "Внуково", в том числе в пункты Дальнего Востока, из Ростова и Оренбурга. "Россия" полетит из Симферополя в Волгоград, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов, Тюмень, Уфу, Челябинск.
Региональный перевозчик "Аврора" предоставит пассажирам широкие возможности путешествий на Дальнем Востоке. Компания будет выполнять магистральные полеты из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, а также рейсы внутри Дальневосточного федерального округа.
Авиакомпания "Победа" традиционно развивает собственную уникальную сеть авиаперевозок по 61 направлению России и зарубежья.
Всего группа "Аэрофлот" в летнем расписании 2018 года будет выполнять собственные регулярные полеты по 305 маршрутам в 53 страны мира. Географию полетов группы дополнят 186 направлений, рейсы по которым будут выполняться с авиакомпаниями–партнерами в рамках договоров о совместном использовании кодов (код-шеринга). Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети "Аэрофлота" появятся Австралия, Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Кения, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словения, Тунис.
Всего с учетом партнерских отношений в сезоне "Лето-2018" будут выполняться рейсы в 72 страны мира, включая Россию. Полеты запланированы по 491 маршруту, 449 из которых не повторяются.
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