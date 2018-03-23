Россия готова ответить на снос памятников воинам Красной и Русской императорской армий

Россия готова ответить на снос памятников воинам Красной и Русской императорской армийЧитайте нас в Telegram
В случае сноса Литвой памятников воинам Красной армии и Русской императорской Россия считает возможным предпринять ответные меры, передает ТАСС.
"В случае кощунственных действий в отношении российских мемориальных объектов в Литве считаем вполне вероятными ответные меры с нашей стороны, в частности, касающиеся мемориальной деятельности литовской стороны на территории Российской Федерации", — заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
По причине отсутствия судебного решения памятники могут все же не снести, отметил дипломат. "Судебное разбирательство в отношении надгробий, установленных на могилах воинов Красной, а также Русской императорской армии на Антакальнисском кладбище продолжается до сих пор, окончательного решения пока нет, — сказал Кожин. — Поэтому литовская Ассоциация военной истории "Забытые солдаты" все же рассчитывает не допустить сноса упомянутых памятников".
Дипломат подчеркнул, что в России возмущены начавшимся в Польше массовым сносом памятников советским воинам, отдавшим жизнь за освобождение и спасение от уничтожения этой страны и ее народа в годы Второй мировой войны.
"Нам стало известно, что начат демонтаж или уже снесены мемориалы в польских городах Иновроцлав (Куявско-Поморское воеводство), Пулавы (Люблинское воеводство), Скерневице (Лодзинское воеводство), Стшегом (Нижнесилезское воеводство) и Хощно (Западно-Поморское воеводство)".
По словам Кожина, налицо — вопиющее нарушение польской стороной двустороннего межправительственного соглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, наглая демонстрация неуважительного отношения к истории совместной борьбы наших стран против нацистских захватчиков".
Кожин подчеркнул, что в действиях польских властей по сносу мемориальных комплексов циничная жажда наживы одержала верх над порядочностью и уважением международных договоров.
"Цинизм в том, что причиной подобной спешки являются сугубо финансовые вопросы. Пресловутый польский закон о декоммунизации, предписывающий ликвидацию всех мемориальных и культурно-исторических объектов, по идеологическим причинам не устраивающих современное руководство Польши, предусматривает денежную компенсацию из бюджета польского государства тем, кто в установленный срок, то есть до 31 марта текущего года, ликвидирует историко-мемориальное наследие. С болью констатируем, что эти соображения берут верх над человеческой порядочностью, данью памяти и международными обязательствами страны", — сказал Кожин.
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