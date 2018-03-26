Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

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Сегодня мы рассказываем о девятилетней Богдане Утнюхиной из Казани.

У девочки тяжелое редкое генетическое заболевание: болезнь Рандю–Ослера. С первых дней жизни у Богданы часто случались обширные кровотечения. Лишь в пятилетнем возрасте специалисты московского Центра детской гематологии поставили ей точный диагноз и назначили препарат рапамун. Число носовых кровотечений сократилось, теперь они случаются три раза в год. Самочувствие девочки на фоне терапии значительно улучшилось. Лечение прерывать нельзя, но препарат стоит очень дорого – у родителей Богданы таких денег нет.

Из письма Олеси Листовой, мамы Богданы:

"Первое кровотечение у дочки произошло еще в роддоме: сначала пошла носом кровь, потом началась рвота с кровью. С трех месяцев носовые кровотечения стали повторяться все чаще, но педиатр не придавал этому значения. Когда Богдана начала ходить, все тело у нее покрылось синяками: стоило ей шлепнуться или слегка задеть себя игрушкой, появлялся синяк. Мы обращались к разным врачам, но они не могли найти причину происходящего, выписывали лекарства, от которых не было толку – состояние Богданы лишь ухудшалось. Только когда дочке было пять лет, в московском Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева поставили диагноз: болезнь Рандю–Ослера. Это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением целостности сосудов, сопровождающееся частыми кровотечениями. Богдане подобрали препарат рапамун. Оплатить лекарство нам помогли читатели Русфонда, огромное всем спасибо! Самочувствие дочки заметно улучшилось: кровотечения теперь бывают редко, результаты анализов хорошие. Богдане необходимо продолжать принимать лекарство. Но, к сожалению, оно не входит в льготный список. А стоит препарат очень дорого, самостоятельно его нам не купить. Муж вышел на пенсию, я ухаживаю за Богданой. Пожалуйста, помогите".

Для спасения Богданы Утнюхиной не хватает 236 431 руб.

Заведующая гематологическим кабинетом Городской детской больницы №1 Елена Лемазина (Казань): "На фоне терапии препаратом сиролимус (рапамун) состояние Богданы улучшилось – значительно снизилось количество кровотечений. Лечение следует продолжить. Препарат рапамун замене не подлежит".

Внимание! Цена лекарства 440 000 руб.

59 223 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан".

5965 руб. собрали телезрители НТР.

138 381 руб. собрали читатели Русфонда.

Не хватает 236 431 руб.

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