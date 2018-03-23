В Требе убиты террорист и двое заложников

В результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб погибли два человека, двое получили ранения. Еще 20 заложников смогли благополучно покинуть место происшествия. Сам террорист был убит во время операции по освобождению людей, сообщил глава городской администрации, передает "Интерфакс".

Обстоятельства захвата позволяют считать произошедшее терактом, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Глава МВД Франции Жерар Коллон назвал ситуацию серьезной и заявил, что незамедлительно выезжает на место происшествия.

Ранее сообщалось, что захвативший супермаркет мужчина является членом террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом он сам заявил во время захвата заложников.

Кроме того, по данным местных СМИ, за час до драмы с заложниками в соседнем городе Каркасон неизвестный мужчина попытался на машине наехать на четырех полицейских, а затем открыл по ним огонь. Есть версия, что оба преступления совершил один и тот же человек.