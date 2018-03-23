Лионель Месси может не сыграть за сборную в матче с Италией

23 марта 201815:30
Лионель Месси может не сыграть за сборную в матче с ИталиейЧитайте нас в Telegram
За несколько часов до начала товарищеского матча футбольных сборных Аргентины и Италии, который пройдет в английском Манчестере, стало известно, что на поле может не выйти лидер южноамериканцев Лионель Месси. Тренеры говорят о его "перегруженности и усталости".
Некоторые инсайдеры также сообщали, что Месси приехал в расположение своей национальной команды с травмой, однако, по словам главного тренера аргентинцев Хорхе Сампаоли, повреждение не является критичным и он хотел бы видеть Месси в основном составе, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на издание Ole. Тем не менее, решение о выходе на поле Месси и медики сборной примут непосредственно перед матчем.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Драма с заложниками во Франции
- Путин обратился к гражданам РФ
- Евросоюз отзывает посла из России
- Савченко объявила голодовку
- Сочи накрыла пыльная буря
Самое читаемое
-
Американская подлодка вмерзла в лед, отрабатывая "удары по России"
- Мария Максакова ответила на вопрос о новом возлюбленном
- Мальчика, записавшего прогноз погоды для детского сада, позвали на телевидение. Видео
- Женщина, изуродованная мужем, показала новые руки-протезы. Видео
- Cупруги сожгли няню своего ребенка. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Тест-драйв дизельного Haval H9. Все, что вы хотели знать о "китайском Prado"
- Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg
- Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире
- Назван месяц, когда в Россию приедет новый большой кроссовер Chevrolet
- Названы российские цены на новый Mitsubishi Eclipse Cross
Экономика
-
Обвал на рынках: что в нем не так?
- Торговая война совпала с кредитным кризисом
- Forbes: 10 миллиардеров с наибольшими доходами
- Госдума запретила размещать рекламу на платежках ЖКУ
- Реальная зарплата выросла на 10,5% за январь-февраль
Недвижимость
-
У наследников "Иванушки" появился конкурент
- От пожара до животных: от чего застраховать квартиру
- Как правильно рефинансировать ипотеку
- Беременная Светлана Лобода поселилась на шикарной вилле
- Эксперты подсчитали, сколько семья москвичей будет копить на квартиру
Вести.Медицина
-
Да да или да нет: можно ли смешивать антибиотики и алкоголь
- Кофе против марихуаны: как они связаны и при чем здесь рак
- Жалеют ли женщины о случайном сексе? Отвечают ученые
- Куда девается жир, когда мы худеем?
- Если очень хочется, то можно: что нужно знать о служебных романах
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
Спасатели вытащили на берег упавшую в Яузу собаку
- Четыре автомобиля оказались под завалами обрушевшегося дома
- Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- СМИ сообщили о стрельбе в подмосковном доме Витаса
- Умер мужчина, застрявший под креслом в кинотеатре
Вести.Hi-tech
-
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
В Манеже открывается Московский культурный форум
- В Москве переиздана легендарная книга "Пеле, Гарринча, футбол..."
- Самые долгие светофоры столицы
- Заглушки за долги: коммунальщики заставляют жителей платить
- "Ночь в театре", парад святого Патрика и зарядка: скучать в выходные не придется
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Мороженое с добавлением банановых отходов будет таять медленнее
- Новый сканер мозга изменит понимание того, как "общаются" нейроны
- При ожирении вкусовые рецепторы уменьшаются на 25%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак
Сегодня
Обращение Владимира Путина к гражданам России
3 часа назад
Скорая влетела в пешеходов на юге Москвы. Видео
1 час назад
СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт
6 часов назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце
20.03.2018 09:00
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
19.03.2018 11:53
Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат
21 минута назад
Похоронен майор Чупин, спасший солдата от взрыва гранаты
34 минуты назад
Защитников екатеринбургской телебашни отпустили из полиции
38 минут назад
Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего
52 минуты назад
Эрдоган решил не ограничиваться Африном
57 минут назад
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
1 час назад
На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело
1 час назад
МИД РФ: Киев победил здравый смысл
2 часа назад
Forbes составил топ-10 российских миллиардеров
3 часа назад
"Ядрово" обработали из аэрозольной пушки
3 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 марта 2018 года
4 часа назад
208
Британские дипломаты покинули посольство в Москве
4 часа назад
Дачный вопрос: как прописаться в загородном доме
5 часов назад
Китай заявил, что США "наносят ущерб всему миру"
5 часов назад
Нетиевский выиграл главный суд у "Уральских пельменей"
5 часов назад
14 видов любви, о которых вы никогда не слышали
5 часов назад
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме
22.03.2018 12:15
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром
18 часов назад