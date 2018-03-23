На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Елены Кильпы. Ее подозревают в десятикратном завышении стоимости госконтракта, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, чиновница заключила госконтракт с одним из предприятий на оказание услуг по созданию медиаконтента для продвижения продукции ставропольских производителей, включая создание брендированной площадке на домене Рунета и брендированного канала на YouTube.

Стремясь скрыть некачественное исполнение работ, подозреваемая подписала акт сдачи приемки на 9,9 миллиона рублей без проведения экспертизы. При этом рыночная стоимость контракта составляла 950 тысяч рублей.