Новости Общество

Все видео этой рубрики
23 марта 201815:13

На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело

Кавказ Пост

Читайте нас в Telegram

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Елены Кильпы. Ее подозревают в десятикратном завышении стоимости госконтракта, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, чиновница заключила госконтракт с одним из предприятий на оказание услуг по созданию медиаконтента для продвижения продукции ставропольских производителей, включая создание брендированной площадке на домене Рунета и брендированного канала на YouTube.

Стремясь скрыть некачественное исполнение работ, подозреваемая подписала акт сдачи приемки на 9,9 миллиона рублей без проведения экспертизы. При этом рыночная стоимость контракта составляла 950 тысяч рублей.

Сейчас

15:09

На замглавы Минэкономики Ставрополья завели дело

15:05

В Требе убиты террорист и двое заложников

14:33

Освобождены заложники, захваченные игиловцем во Франции. Есть жертвы

14:25

Из-за выборов в Крыму России пригрозили усилением санкций

14:12

Игиловец, захвативший французский магазин с людьми, начал стрелять

13:44

Вооруженный мужчина взял заложников во французском супермаркете

13:00

Путин выступил с обращением к россиянам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Освобождены заложники, захваченные игиловцем во Франции. Есть жертвы

Освобождены заложники, захваченные игиловцем во Франции. Есть жертвы

43 минуты назад
Обращение Владимира Путина к гражданам России

Обращение Владимира Путина к гражданам России

2 часа назад
Из-за выборов в Крыму России пригрозили усилением санкций

Из-за выборов в Крыму России пригрозили усилением санкций

41 минута назад
СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

СМИ: Федор Добронравов перенес инсульт

4 часа назад
Памфилова рассказала о "плевке в лицо" всем кандидатам в президенты

Памфилова рассказала о "плевке в лицо" всем кандидатам в президенты

3 часа назад
"Мы воюем с Россией больше 700 лет": Савченко зажгла в суде и объявила голодовку

"Мы воюем с Россией больше 700 лет": Савченко зажгла в суде и объявила голодовку

2 часа назад
Успенская избежала наказания за дебош и решила засудить "Аэрофлот"

Успенская избежала наказания за дебош и решила засудить "Аэрофлот"

1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

20.03.2018 09:00
Владимир Путин: достигнутого недостаточно, нам нужен настоящий прорыв

Владимир Путин: достигнутого недостаточно, нам нужен настоящий прорыв

2 часа назад
Отравление Скрипалей: вместо аргументов и фактов – провокация

Отравление Скрипалей: вместо аргументов и фактов – провокация

2 часа назад
Москва надеется, что американские власти смогут абстрагироваться от русофобии

Москва надеется, что американские власти смогут абстрагироваться от русофобии

2 часа назад
Британские дипломаты покинули посольство в Москве

Британские дипломаты покинули посольство в Москве

2 часа назад
Китай заявил, что США "наносят ущерб всему миру"

Китай заявил, что США "наносят ущерб всему миру"

3 часа назад
Витас распугал соседей в элитном поселке

Витас распугал соседей в элитном поселке

2 часа назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53
Россия готова ответить на снос памятников воинам Красной и Русской императорской армий

Россия готова ответить на снос памятников воинам Красной и Русской императорской армий

41 минута назад
Ле Пен обвинила ЕС в ведении холодной войны против России

Ле Пен обвинила ЕС в ведении холодной войны против России

46 минут назад
Екатеринбург: противники сноса телебашни спустились вниз

Екатеринбург: противники сноса телебашни спустились вниз

57 минут назад
VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

VR за $200 от Facebook и Xiaomi: насколько хорош Oculus Go

1 час назад
МИД РФ: Киев победил здравый смысл

МИД РФ: Киев победил здравый смысл

1 час назад
Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

Шаг вперед, два шага назад: весна с трудом пробивает себе дорогу

1 час назад
Forbes составил топ-10 российских миллиардеров

Forbes составил топ-10 российских миллиардеров

1 час назад
"Ядрово" обработали из аэрозольной пушки

"Ядрово" обработали из аэрозольной пушки

1 час назад
Живущим в Крыму бывшим украинским военным дадут жилье

Живущим в Крыму бывшим украинским военным дадут жилье

2 часа назад
Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

Больше кроссовер, чем внедорожник: Volkswagen представил новый Touareg

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 марта 2018 года

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 23 марта 2018 года

2 часа назад
Красная Поляна оправдала свое название: Сочи накрыла пыльная буря

Красная Поляна оправдала свое название: Сочи накрыла пыльная буря

3 часа назад
В рамках реновации в Москве будут строить бомбоубежища

В рамках реновации в Москве будут строить бомбоубежища

3 часа назад
Попавший в ДТП автобус с белорусскими туристами ехал в Питер

Попавший в ДТП автобус с белорусскими туристами ехал в Питер

3 часа назад
Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире

Китайцы сделали из "Форда" самый дорогой внедорожник в мире

3 часа назад
Нетиевский выиграл главный суд у "Уральских пельменей"

Нетиевский выиграл главный суд у "Уральских пельменей"

3 часа назад
С платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу

С платежек за коммуналку уберут коммерческую рекламу

3 часа назад
Фонтан горячей воды повредил машины и парадные в центре Петербурга

Фонтан горячей воды повредил машины и парадные в центре Петербурга

3 часа назад
14 видов любви, о которых вы никогда не слышали

14 видов любви, о которых вы никогда не слышали

4 часа назад
Гуманоид из Чили оказался младенцем

Гуманоид из Чили оказался младенцем

5 часов назад
Восточную Гуту покинули около 1900 боевиков и членов их семей

Восточную Гуту покинули около 1900 боевиков и членов их семей

5 часов назад
"Склонны задирать ценники": жители ЦАО больше года не могут продать свои квартиры

"Склонны задирать ценники": жители ЦАО больше года не могут продать свои квартиры

5 часов назад
Логотип платежной системы "Мир" обновят по мотивам советского мультфильма

Логотип платежной системы "Мир" обновят по мотивам советского мультфильма

5 часов назад
Россия – Бразилия. Специалисты футбола делают ставку на гостей

Россия – Бразилия. Специалисты футбола делают ставку на гостей

5 часов назад
Гимнастка Ангелина Мельникова победила на этапе Кубка мира

Гимнастка Ангелина Мельникова победила на этапе Кубка мира

6 часов назад
В Петербурге задержали водителя Hummer, стрелявшего по полицейским

В Петербурге задержали водителя Hummer, стрелявшего по полицейским

6 часов назад
Обвал на рынках: что в нем не так?

Обвал на рынках: что в нем не так?

6 часов назад
Долгожданная новость из Амфиполиса. Но короткая и плохая

Долгожданная новость из Амфиполиса. Но короткая и плохая

8 часов назад
Оператор "Северного потока-2" получил экологическую награду

Оператор "Северного потока-2" получил экологическую награду

12 часов назад
В США начато расследование в отношении завода "Калашников"

В США начато расследование в отношении завода "Калашников"

12 часов назад
Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

Эффективные ИТ-услуги: от "умных рук" – к сервисной экосистеме

22.03.2018 12:15
Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

Нина Шацкая даст концерт с симфоническим оркестром

17 часов назад
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38