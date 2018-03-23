Бывший криминальный лидер устроил погром в отделе полиции Улан-Удэ

Бывший криминальный лидер устроил погром в отделе полиции Улан-УдэЧитайте нас в Telegram
Добавить в криминальное портфолио еще пять лет, проведенных в колонии, рискует бывший авторитет из Улан-Удэ, пьяным севший за руль и устроивший стычку с остановившими его сотрудниками ДПС, сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Вызывающее поведение 44-летнего мужчины сняли на видео.
Сам инцидент произошел ночью 8 января, когда пьяный обвиняемый, который, как расплывчато отмечает ведомство "некогда имел определенный авторитет в криминальных кругах и был широко известен", вышел из ночного клуба на улице Сахьяновой и сел за руль своего Land Rover. Проехать ему удалось всего пару метров — остановил оказавшийся поблизости наряд ДПС. Водителю предложили пройти в служебный автомобиль, но тот не просто отказался, но и принялся грубить полицейским и толкать их руками. На подмогу дебоширу подоспели еще пять человек, которые оттеснили инспекторов в сторону. Справиться с хулиганами служителям закона удалось только после того, как на место прибыли несколько нарядов ДПС.
Впрочем, бывший криминальный авторитет и не собирался сдаваться: составленный на него протокол он попытался разорвать, потом на ходу пнул ногой по руке инспектора, находившегося за рулем, а уже в отделении крушил мебель и угрожал правоохранителям расправой. Увидев снимавшего его сотрудника, он ударил его ногой в живот. На этом терпение полицейских лопнуло, и они скрутили хулигана. Немногим позже выяснилось, что он не имел права садиться за руль, поскольку в октябре 2016 года был лишен прав на полтора года за пьяную езду.
Подозреваемого взяли под стражу, своей вины он не признавал ровно до тех пор, пока ему не продемонстрировали видео записи — тут мужчина сменил позицию и дал подробные показания по делу, заведенному по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за аналогичное правонарушение". Вскоре он предстанет перед судом.
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