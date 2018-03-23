Александр Кравцов покинет пост президента Союза биатлонистов России

Александр Кравцов не будет выставлять вою кандидатуру на выборах президента Союза биатлонистов России, которые запланированы на 18 мая. Кравцов руководил отечественным биатлоном с 2014 года.

Александр Кравцов объявил о своем решении на заседании правления СБР, проходящем в Тюмени. "Буду ли я переизбираться? Нет. Могу сказать только одно, чтобы сегодня СБР был правомочен в своих действиях и принимал мероприятия, завершающие международный биатлонный сезон, со своей стороны я сделал все, начиная с исполкома, на котором нас могли дисквалифицировать, — приводит слова Кравцова ТАСС. " у меня нет времени отвлекаться и вступать в перепалку с олигархами российского биатлона, которые кроме громогласных заявлений больше ничего не делают", — добавил Александр Кравцов.

Ранее о своем желании возглавить Союз биатлонистов России объявил депутат Государственной Думы, в прошлом четырехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр Владимир Драчев.