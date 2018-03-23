Гаранты мира. Как новейшее российское оружие поддерживает стабильность на планете

Новейшее российское оружие призвано, прежде всего, защищать страну и поддерживать баланс сил на планете. Оно создано в ответ на попытки США окружить Россию кольцом противоракет и нарушить основу мира на Земле – принцип взаимного ядерного сдерживания.

Как "Посейдон", "Авангард", "Буревестник" и другие уникальные разработки российского оборонно-промышленного комплекса ставят крест на планах Штатов, смотрите в новом видео телеканала RT.