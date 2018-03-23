Скорая влетела в пешеходов на юге Москвы. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей днем в пятницу, 23 марта, на 6-й Радиальной улице в Москве.

На записи видно, что машины остановились перед светофором. Водитель скорой помощи по какой-то причине решил продолжить движение и попытался проскочить в крайнем правом ряду.

В результате этого маневра автомобиль медиков влетел в толпу пешеходов, пересекавших проезжую часть по "зебре" на разрешающий сигнал светофора.

Скорая помощь сбила по меньшей мере четырех человек.

По предварительной информации, как минимум двое пешеходов получили травмы различной степени тяжести.