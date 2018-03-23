Защитников екатеринбургской телебашни отпустили из полиции

Все участники инцидента, который произошел в пятницу у недостроенной башни в Екатеринбурге, отпустили из полиции по домам, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что трое молодых людей прорвались через охрану и забрались на башню, провели там 10 часов и спустились. Одного госпитализировали с переломом ноги. Еще несколько человек были задержаны при попытке проникнуть на объект.

Молодые люди требовали провести городской референдум по поводу сноса башни.

Между тем, губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев потребовал обеспечить безопасность жителей Екатеринбурга при носе 220-метровой телебашни – работы запланированы на 24 марта.

На месте падения обломков башни подготовили земляную подушку. Разлету мелких осколков бетона воспрепятствует специальная сетка, смонтированная вокруг ствола башни.

На месте снесенной телебашни построят многофункциональную ледовую аренду на 15 тысяч зрителей.