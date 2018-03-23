Самые долгие светофоры столицы: где стопорится движение, и как на это повлиять

В этом году в Москве еще по 60 адресам появятся новые светофоры. Но в столице до сих пор есть точки, где уже действующие дорожные устройства могут стать причиной серьезных задержек в движении. Где-то зеленый сигнал гаснет слишком быстро, а где-то, наоборот, горит так долго, так что водители попадают в пробку прямо на светофоре.

Перекресток на севере столицы: поворот с улицы 800-летия Москвы на улицу Дубнинская осуществляется по стрелке. Правда, зеленый сигнал светофора горит всего 12 секунд — совершить маневр за это время успевают всего 3-4 машины.

— Я каждый день здесь теряю по полчаса!

— Два раза, чтобы стрелка загорелась. Раньше так было, сейчас почему-то поменяли.

Зато дважды стрелки светофоров теперь горят по соседству на перекрестке улицы 800-летия Москвы с Коровинским шоссе. Зеленый для поворотов загорается по 25 секунд, а вот те, кто едет по прямой, ждут свой разрешающий сигнал свыше двух с половиной минут.

— Минут по 10 теряем!

— То есть, пробка скапливается из-за того, что светофоры долго переключаются?

— Да, долго!

На светофорах теряют время и пешеходы. Почти год статус самого долгого перехода столицы держал один из них — через Ленинский проспект. Чтоб перейти четыре проезжих части — две основные и два дублера — нужно было девять минут. По просьбе людей светофор перенастроили.

— Секундомер специально запустим, как только загорится красный сигнал светофора.

Чтоб пройти первый дублер, пришлось ждать минуту 20. Оба участка основной — проезжую часть — проходим за раз. Снова дублер — и вот что в итоге: нам потребовалось 2 минуты 45 секунд.

Ни правила дорожного движения, ни какие-либо другие стандарты время ожидания светофора четко не обозначают. Автоэксперты вывели свой оптимальный показатель: не более 45 секунд.

"Замечали, что если это время превышено, пешеход начинает нарушать правила дорожного движения", — говорит руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Чтобы сэкономить время, пешеходы готовы бросаться под колеса. Аварийные ситуации практически ежечасно случались на пересечении Бутырского вала с Новолесной улицей. Зебра для пешеходов есть, а вот светофора не было, и людской поток шел под проезжающие мимо автомобили.

— Раньше как ходили?

— Бегом! Смотрю, нет машин — бегом бегу.

— А сейчас?

— А сейчас прекрасно!

С появлением светофора проблема исчезла. В ЦОДД заявляют: в столице постоянно следят за дорожным трафиком.

"Город — это живой организм, он меняется ежедневно, если не ежечасно, и, естественно, транспортная ситуация также меняется. Вводятся новые магистрали, новые станции метро, застраиваются жилые кварталы", — говорит начальник Управления совершенствования работы и развития светофорного хозяйства ЦОДД г. Москвы Михаил Богородицкий.

Исходя из этого и меняют график переключения светофоров. А иногда и по просьбе всех участников дорожного движения.