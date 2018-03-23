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23 марта 201816:15

Российские военные интересуются боевой версией вертолета Ка-62
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Министерство обороны России интересуется военной версией новейшего многоцелевого вертолета Ка-62. Сразу 150 этих машин собирались заложить еще в прошлую программу вооружений, однако разработка немного затянулась, поэтому в ГПВ они не вошли, рассказал агентству ТАСС глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Багинский.

Сейчас облик военного Ка-62 готов. Он готовится к испытаниям, однако производитель пока сконцентрировался на гражданской версии машины. Сначала она должна пройти сертификацию.

 

Ка-62 – не совсем обычный для КБ Камова вертолет: у него один несущий винт, а не два, как, например, у Ка-52. Машина получила современную "стеклянную" кабину: аналоговые циферблаты и индикаторы заменили несколькими многофункциональными ЖК-дисплеями. Кроме того, лопасти вертолета на 50% сделаны из композитных материалов. А значит, они легче и прочнее металлических.

Новый Ка-62 способен разогнаться до 310 километров в час. Хотя разработчики рекомендуют летать не быстрее 240 километров в час. Так топлива расходуется меньше и на одной заправке вертолет сможет преодолеть 720 километров. А с дополнительными баками керосина хватит на 1100 километров.

В транспортной кабине Ка-62 могут разместиться 15 человек или более 2 тонн груза. Уже сегодня вертолет может работать скорой помощью, спасателем или наблюдателем. Все зависит от требований заказчика.

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