В Южной Корее по вечерам будут принудительно отключать компьютеры

Власти Южной Кореи не дадут гражданам перерабатывать. Чиновники из Сеула приняли закон, согласно которому рабочие компьютеры по пятницам будут отключать ровно в 20:00. Эксперимент по борьбе с трудоголизмом стартует в конце марта, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Тридцатого марта рабочие компьютеры в Сеуле отключат в восемь вечера, а уже в апреле это начнут делать на полчаса раньше. В мае – на час, в 19:00.

Интересно, что 67,1 процента трудоустроенных граждан Южной Кореи с этой инициативой не согласны. Помимо закона о принудительном отключении компьютеров, в Южной Корее было решено сократить количество рабочих часов в неделю с 68 до 52.

В среднем корейцы трудятся примерно на тысячу часов в год больше граждан других стран. Азиаты проводят на работе около 2739 часов за 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что чересчур трудолюбивому пекарю из Франции пришлось заплатить за это крупный штраф.