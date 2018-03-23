Порошенко объявил о планах увеличения ВВП и зарплат

Украинский лидер Петр Порошенко назвал важной задачей для экономики страны рост ВВП 5-6% в год. На совещании с активом Волынской области в Луцке он подчеркнул, что сейчас ключевая задача — выйти на соответствующие темпы роста. Средняя зарплата на Украине должна быть не менее 10 тысяч гривен, считает президент.

По данным Госкомитета статистики, по итогам 2017 года рост ВВП составил около 2,5%. Как уточняет "Интерфакс", правительство Украины в настоящее время работает над ускорением экономического роста, и Порошенко обещает делать все, чтобы помочь ему в этом.