Трамп пригрозил ветировать законопроект о бюджете

Президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект о бюджете, который накануне принял конгресс. Американского лидера не устроило, как в бюджете прописаны вопросы иммиграции и строительства стены на границе с Мексикой.

В своем Twitter Трамп написал, что демократы "полностью забыли" и не упомянули в законопроекте более 800 тысяч участников программы DACA, а "стена на границе, которая крайне необходима для нашей национальной обороны, финансируется не полностью".

Перед одобрением сената законопроект о бюджете на 2018 финансовый год поддержала Палата представителей. Законопроект не включает в себя положения по DACA ("Программе отложенных действий") в отношении детей мигрантов, в нем также урезаны расходы на меры в области пограничной безопасности.